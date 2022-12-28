Нас ждут «Ливан», «Палестина», «Сектор Газа» и другие автомобили из Китая

Поэтому советский ребенок был не только за мир во всем мире, осуждал американский империализм, но и не путал названия свободолюбивых стран и заранее знал, где какой агрессор таится. Китайский ребенок в это время готовился к синему кителю, мечтал о велосипеде и голодно искал рис. Ему было не до учебы, хотя школа полагала иначе и тоже старалась забетонировать правильные представления о мире. Оба направления дрессировки дали всход у нас на глазах. Когда вокруг оказалась поросль молодых людей, не желающих ничего знать, кроме собственной зарплаты и пяти способов ее повышения.

Китайский Lifan плохим был даже по китайским меркам и закономерно скончался. Что считается большой удачей, поскольку остальных нерадивых тамошние власти закрывали принудительно, прекращая корявый бизнес. В России Lifan страдал особо мучительно, поскольку пытался изображать не только продажи, но и производство на заводе «Дервейс» в Черкесске. Из плохой стали, плохих деталей, руками необученных парней. Редкие специалисты, случайно посещавшие завод, удивлялись отсталости предприятии, технологий и впускаемых автомобилей. В итоге Lifan в 2020 году умер в обеих странах. Но обещал вернуться. Его забрала себе китайская же Geele, переименовала и сунула обратно в Россию.