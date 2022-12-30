Changan сертифицировал в России лифтбэк Uni-V

Если судить по размерам, то автомобиль близок к «Октавии». Габариты Uni-V следующие: длина — 4680 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм. Также известно, что в его основе — модульная платформа MPA (Modular Platform Architecture), на которой базируются и кроссоверы марки.

Дизайн довольно агрессивен. Здесь выделим крупную безрамочную решетку радиатора, узкую оптику и «утопленные» в кузов ручки дверей. В салоне в глаза бросается необычная передняя панель с тремя экранами «приборки» и центральный сенсорный монитор, который максимально придвинут к водителю.

В России Changan Uni-V предложат с единственным мотором. Это бензиновый наддувный агрегат объемом 1,5 л мощностью 181 л. с. (в Китае он развивает 188 сил). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Не исключено, что позже у нас появится версия с 2-литровым «сердцем» (233 л. с.) и классическим 8-ступенчатым «автоматом».

Оснащение модели довольно богато. Есть климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и широкий перечень электронных помощников водителю. Что касается цен, то их мы узнаем в следующем году.