Пекинский автосалон-2024: JAC смотрит в будущее, но думает о России

Компания JAC, известная в России в первую очередь благодаря организации производства и продаже своих модели под российскими брендами, представила на мотор-шоу в Пекине очень разносторонний стенд. Можно сказать и ярче, но траектория дальнейшего развития китайской марки вполне читается. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пекинская автомобильная выставка 2024 года практически целиком посвящена электромобилям: китайский потребитель, как, впрочем, и китайская промышленность, видит будущее именно в таком ключе. Компания JAC, которая большого веса в Китае не имеет, но активно продвигается как инжиниринговое предприятие, то есть продающее не готовую продукцию, а технологии и разработки, в частности, в Россию, выставила на своем стенде концепт элетромобиля De-Fine.

Авто может разогнаться до 100 км/ч за три секунды, стать полно- или моноприводным, а так же предложить будущему владельцу как полностью электрическую, так и гибридную силовую установку. По сути своей — это не столько концепт автомобиля, сколько — новой платформы, позволяющей построить даже спорткар. Впрочем, это лишь концепт: мнение инженеров и дизайнеров, выраженное в трехмерном макете.

Гораздо интереснее для нас другая новинка JAC. Нет, не обновленный минивэн Refine RF6, оснащенный двухлитровым турбомотором на 252 издевательские с точки зрения налогообложения лошадиные силы и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Нам в России куда любопытнее взглянуть на пикап JAC T9 Hunter.

Да-да, название обязывает, а взаимодействие двух брендов — практически гарантирует. Дорожный просвет — 205 мм, два элетромотора на 95 и 218 л. с соответственно, а так же батарейка на 88 кВт/ч запросто может стать основой для нового «уазиика». Или «Москвича»?