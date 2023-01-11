АВТОВАЗ справился с дефицитом автомобильных компонентов

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» президент АВТОВАЗа Максим Соколов, некомплектных машин, скопившихся на складских площадках в декабре 2022 года, больше нет. Проблема с недостатком компонентов решена. А скоро LADA перейдет и на российское IT-оборудование. Впрочем, это еще не все.
Вячеслав Василенко

К началу 2023 года вазовцам удалось заменить свыше 200 санкционных автокомпонентов. Скажем спасибо партнерам из дружественных стран.

«Некомплектных машин на складах больше нет. Если какие-то проблемы с недостатком комплектующих будут возникать вновь, то будем решать этот вопрос в оперативном порядке. Кроме того, мы готовимся перейти на отечественное IT-оборудование», — заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Речь, в частности, идет о программном обеспечении и интеграции мультимедийных софта и сервисов в автомобили LADA. Впрочем, наверняка эти нововведения не состоятся без помощи китайских компаньонов.

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11 января 2023
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