В России стартуют продажи китайских тракторов Hanwo

Стоит отметить, что Hanwo является лидером продаж у себя на родине в сегменте тракторов с движками свыше 100 сил. Российская продуктовая линейка соберет в себе с десяток различных моделей, работающих в мощностном диапазоне от 90 до 260 «лошадей». Речь идет о тракторах классической компоновки с исчерпывающим набором функций.

Примечательно, что марка намерена занять ведущие позиции и в России. А вот получится ли — скоро узнаем.

«Существующая инфраструктура, полноценный центральный складзапасных частей, компетенции и дилерские сети в сумме с многолетним опытом развития брендов Agco помогут тракторам Hanwo занять лидирующие позиции на рынке аграрной техники в России и стать первыми, чья производительность будет обеспечена полноценной комплексной поддержкой, как со стороны дилеров, так и представительства завода-изготовителя», — говорится в амбициозном пресс-релизе компании.