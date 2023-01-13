Негламурная история суперкара Mada: приедет ли в Россию афганский автопром

Фото производителя.
Оказывается, Афганистан имел шанс стать нормальной страной. Впервые за тысячелетие. Попав под контроль Америки на двадцать лет. Этого времени хватило, чтобы запустить в Афганистане процессы формирования цивилизации и признаков человеческой жизни. Одним из опоздавших итогов стал… автомобиль. Американское влияние оказалось вполне традиционным: людям захотелось красивую машину, а не только джинсы и жвачку. И афганцы сделали себе первый и последний в истории автомобиль: первый и последний в XXI веке и остальных веках. Заодно успев обзавестись небольшим набором подобающих атрибутов: дизайн-студией, рекламным агентством, видеосъемкой, сценаристом, оператором…
Сергей Асланян

Называется машина Mada 9, что навсегда оставляет послевкусие непричастной японской Mazda, создавая иллюзию то ли опечатки, то ли намека, то ли незнания. Авторы проекта — дизайн-студия ENTOP. Помимо суперкара вполне готовой наружности с не очень яростным исламизмом в облике, мир получил серию презентационных роликов, снятых со вкусом, мастерством и иронией.

На дороге, усеянной стреляными гильзами, явно намекающими на безысходность афганской истории, появляется породистый афганец в традиционном облачении душмана — кителе, арафатке, шароварах, армейских ботинках. Он очень аккуратно стрижен, брит, с ухоженной бородой и только что вынут из бочки с глинистой грязью. Основную часть хронометража афганец горестно сидит в дыму на каких-то обломках, пьет из американской фляжки, плюется, что-то слушает в старом радиоприемнике. Затем переходит в чистый кадр, где под фирменным покрывалом угадывается автомобиль.

Грязный афганец сдергивает покрывало и под ним сияет убедительной чернотой блистательный автомобиль. Афганец медленно обходит машину, оглядывая ее и дергает за ручку, открывая дверь… Символизм и горечь в каждом кадре, в каждом жесте, в каждой секунде. Есть еще пара технических роликов с пояснениями и обычной картинкой афганской жути: черный спорткар едет мимо диких душманов в пугающем и безобразном облике «Талибана» (организация, признаная террористической и запрещеннная в РФ).

Технически эта Mada вполне обыкновенная. Хотя разгонная динамика с 0 до 60 миль/час заявлена в 3,5 секунды, что намекает на присутствие мотора, коробки и инженерных раздумий.

Но самое ценное в машине — страна происхождения. Затея дизайн-студии ENTOP изумила мир. Ее проект — самая большая неожиданность на планете Земля в нынешнем веке. Если бы Америки хватило еще лет на десять, у Афганистана был бы шанс сделать не только второй автомобиль, но и превратиться в страну, пригодную для проживания.

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13 января 2023
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