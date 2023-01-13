Негламурная история суперкара Mada: приедет ли в Россию афганский автопром

Грязный афганец сдергивает покрывало и под ним сияет убедительной чернотой блистательный автомобиль. Афганец медленно обходит машину, оглядывая ее и дергает за ручку, открывая дверь… Символизм и горечь в каждом кадре, в каждом жесте, в каждой секунде. Есть еще пара технических роликов с пояснениями и обычной картинкой афганской жути: черный спорткар едет мимо диких душманов в пугающем и безобразном облике «Талибана» (организация, признаная террористической и запрещеннная в РФ).

Технически эта Mada вполне обыкновенная. Хотя разгонная динамика с 0 до 60 миль/час заявлена в 3,5 секунды, что намекает на присутствие мотора, коробки и инженерных раздумий.

Но самое ценное в машине — страна происхождения. Затея дизайн-студии ENTOP изумила мир. Ее проект — самая большая неожиданность на планете Земля в нынешнем веке. Если бы Америки хватило еще лет на десять, у Афганистана был бы шанс сделать не только второй автомобиль, но и превратиться в страну, пригодную для проживания.