Негламурная история суперкара Mada: приедет ли в Россию афганский автопром

Называется машина Mada 9, что навсегда оставляет послевкусие непричастной японской Mazda, создавая иллюзию то ли опечатки, то ли намека, то ли незнания. Авторы проекта — дизайн-студия ENTOP. Помимо суперкара вполне готовой наружности с не очень яростным исламизмом в облике, мир получил серию презентационных роликов, снятых со вкусом, мастерством и иронией.
На дороге, усеянной стреляными гильзами, явно намекающими на безысходность афганской истории, появляется породистый афганец в традиционном облачении душмана — кителе, арафатке, шароварах, армейских ботинках. Он очень аккуратно стрижен, брит, с ухоженной бородой и только что вынут из бочки с глинистой грязью. Основную часть хронометража афганец горестно сидит в дыму на каких-то обломках, пьет из американской фляжки, плюется, что-то слушает в старом радиоприемнике. Затем переходит в чистый кадр, где под фирменным покрывалом угадывается автомобиль.
Грязный афганец сдергивает покрывало и под ним сияет убедительной чернотой блистательный автомобиль. Афганец медленно обходит машину, оглядывая ее и дергает за ручку, открывая дверь… Символизм и горечь в каждом кадре, в каждом жесте, в каждой секунде. Есть еще пара технических роликов с пояснениями и обычной картинкой афганской жути: черный спорткар едет мимо диких душманов в пугающем и безобразном облике «Талибана» (организация, признаная террористической и запрещеннная в РФ).
Технически эта Mada вполне обыкновенная. Хотя разгонная динамика с 0 до 60 миль/час заявлена в 3,5 секунды, что намекает на присутствие мотора, коробки и инженерных раздумий.
Но самое ценное в машине — страна происхождения. Затея дизайн-студии ENTOP изумила мир. Ее проект — самая большая неожиданность на планете Земля в нынешнем веке. Если бы Америки хватило еще лет на десять, у Афганистана был бы шанс сделать не только второй автомобиль, но и превратиться в страну, пригодную для проживания.