MOZO Hero: чем первый монгольский автомобиль может быть интересен россиянам

На самом деле, в компании Bars Motors даже не пытаются скрывать, что проект MOZO Hero — исключительно имиджевый. Фирма не рассчитывает на серьезные продажи, зато мечтает прослыть «первым монгольским автомобилестроителем». Впрочем, зачем вообще появилась Bars Motors, портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно.

Первенцем новоиспеченного бренда на поверку оказался китайский микрокар Hengrun HRS1, которому лишь наклеили другие шильдики. Под капотом новинки скрывается 44-сильный электромоторчик, запитанный от аккумулятора емкостью всего 28 кВт⋅ч. Впрочем, благодаря небольшой массе модель может проехать вполне приличные 305 километров пути.

Но повторим: купить за 79 миллионов тугриков крохотную аккумуляторную трехдверку захотят лишь подлинные патриоты Монголии… В родном Китае топовая версия этой машины стоит вдвое дешевле. И надо быть истинным фанатом своей страны, чтобы переплатить немалую сумму, только чтобы гордиться шильдиком MOZO — «Монголын Оюунлаг Зон Олон», то есть «Интеллект монгольского народа».

Понятно, что россиянам автомобиль под названием Hero не будет интересен ни под каким соусом. Тем более, что они вскоре получат китайские «электрички» под брендом «Москвич», выпуск которых благословил лично Сергей Собянин.