Suzuki разрабатывает «умную» двухступенчатую коробку передач

Как заявляют представители Suzuki, у электрокара появится возможность существенно увеличить дальность хода благодаря эффективной передачи крутящего момента, а также оптимизировать работу силового агрегата в различных условиях эксплуатации.

Кстати, сотрудничество японской марки с канадской компанией Inmotive — не единственная коллаборация бренда. В обозримом будущем Suzuki намерена взаимодействовать и с другими фирмами, «обладающими уникальными технологиями для ускорения развития нового поколения электромобилей».

А недавно японцы инициировали проект по отправке посадочного модуля Hakuto-R от компании iSpace на Луну, который успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Похоже, успехи Илона Маска с его Tesla, бороздящей космос, не давали покоя компании Suzuki, которая решилась пополнить закрытый клуб «звездых» автостроителей.