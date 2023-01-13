В России запатентовали премиальный лифтбэк Hongqi H6

Если подходить слишком строго, то «шестерку» можно отнести к разновидности седана H5 второго поколения, который дебютировал весной 2022 года. Но покупатели смотрят на внешность, а не на «родословную». В таком случае новинка выглядит вполне самодостаточной.

Лифтбэк получил огромную решетку радиатора, узкую головную оптику, а на корме дизайнеры разместили «гоночный» диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В салоне можно увидеть виртуальную панель приборов и крупный сенсорный монитор, как у кроссоверов Volvo. В целом же «внутренний мир» такой же, как и у модели H5. Что касается техники, то под капотом работает 2-литровый бензиновый мотор отдачей 248 сил, в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Известно и то, что на китайском рынке Hongqi H6 появится весной 2023 года. То есть к нам он может приехать ближе к осени.