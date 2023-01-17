Toyota сокращает производство автомобилей по всему миру

Российский завод был остановлен, поставки машин — заморожены. Сама же марка обеспечивает лишь гарантийное и постпродажное обслуживание автомобилей. Скажем спасибо и за это. А то ведь даже премиальные бренды массово отказываются от предоставления гарантии и один за другим отключают дилеров от использования программного обеспечения, напрямую связанного с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств.

Впрочем, не ровен час, и любимая россиянами Toyota тоже полностью свернет свою деятельность в нашей стране, оставив нам слезы утраты да воспоминания.

Правда, свято место не бывает пусто. Как мы знаем, вовсю активизировались китайцы, заполонившие рынок своей продукцией. Да и параллельный импорт привез автомобилей в Россию столько, что разбегаются глаза. Другое дело, что гарантии на них, увы, нет так же, как и на россыпь моделей, продаваемых у нас официально.