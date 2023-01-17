Всероссийский конкурс контрабанды: выбрана лучшая «Параллельная новинка года»

В течении полутора месяцев за главную премьеру «параллельного импорта» 2022 года проголосовали почти 134 000 человек. Совершенно непонятно — кто эти люди, поскольку сделанный ими выбор выглядит удивляет. Так, главной новинкой 2022 года стал Range Rover: за него отдали голоса почти 20% «знатоков». Он же забрал победу в номинации «Вседорожная новинка года». Возникает вопрос: кто может позволить себе купить этот дворец на колесах, а после этого еще и догадаться отправиться на нем в лесные дебри? Впрочем, выбор есть выбор.

Второе место занял еще один внедорожник — Lexus LX с 13,6% голосов, а «бронза» — у кроссовера Kia Sportage — 12,8%. Титул «Электрическая новинка года» завоевал BMW iX, получив 10,1% респондентов. Всего в списке автомобилей-номинантов насчитывалось 11 новинок, среди которых, напомним, присутствовали Mercedes-Benz EQS, Voyah Dreamer, Voyah Free, Hyundai Staria, Mitsubishi Outlander и Ioniq 5.

Однако помимо народного волеизъявления, «Параллельную новинку 2022 года» выбирали и российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. И здесь, по мнению портала «АвтоВзгляд», результаты выглядят более адекватно. По их версии, главной премьерой 2022-го года стал китайский электрокроссовер Voyah Free, второе место занял Nissan Pathfinder, третье разделили минивэны Voyah Dreamer и Hyundai Staria.