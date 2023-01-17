Car of the Year−2023: с какой стати автомобилем года стал электроджип

Затея назначения лучшего европейского автомобиля была коммерческим проектом главных редакторов автомобильных изданий Старого Света. Впрямую никто денег не брал и не предлагал, но продавались международные авторитеты неприкрыто и охотно. Поэтому назначенные ими автомобили лучшими были не всегда, а порой и вовсе случались проходными и одноразовыми, оставшимися в памяти лишь благодаря конкурсу.
Самый показательный пример никчемности премии Car of the Year датирован 1975 годом, когда авторитеты не дали первое место машине, ставшей названием всего класса — Volkswagen Golf. У главредов она заняла второе место, отдав пьедестал транспортному средству, которое не получится вспомнить без подсказок — Citroёn CX.
В этом году знатоки откочевали на Брюссельский автосалон, где и сыграли в привычную значимость. Но первое, второе и третье место присуждать не стали, отдав назначения на должность лучших автомобилей каким-то «электричкам». Лучшим комплектом батареек с колесами у них получился Jeep Avenger, чуть похуже батарейки и колеса у Volkswagen ID.Buzz, а на третьем месте очутился Nissan Ariya.
Единственный настоящий автомобиль — Peugeot 408 — занял в престижном мотор-шоу только пятое место. А вед это действительно очень интересная модель. И хотя она чуть испорчена двумя возможными гибридами, французы все еще ориентированы на традиционные ценности и в гамму включили модификацию с бензиновым двигателем 1.2 Турбо мощностью 130 л. с.
В сочетании с отменным дизайном, удобным салоном, эргономикой и фирменными добродетелями, машина достойная. Но ее место не пятое, а первое, о чем главные редакторы никому не сказали, тем самым отправив конкурс Car of the Year еще дальше Катара.