Car of the Year−2023: с какой стати автомобилем года стал электроджип

Затея назначения лучшего европейского автомобиля была коммерческим проектом главных редакторов автомобильных изданий Старого Света. Впрямую никто денег не брал и не предлагал, но продавались международные авторитеты неприкрыто и охотно. Поэтому назначенные ими автомобили лучшими были не всегда, а порой и вовсе случались проходными и одноразовыми, оставшимися в памяти лишь благодаря конкурсу.

Самый показательный пример никчемности премии Car of the Year датирован 1975 годом, когда авторитеты не дали первое место машине, ставшей названием всего класса — Volkswagen Golf. У главредов она заняла второе место, отдав пьедестал транспортному средству, которое не получится вспомнить без подсказок — Citroёn CX.

В этом году знатоки откочевали на Брюссельский автосалон, где и сыграли в привычную значимость. Но первое, второе и третье место присуждать не стали, отдав назначения на должность лучших автомобилей каким-то «электричкам». Лучшим комплектом батареек с колесами у них получился Jeep Avenger, чуть похуже батарейки и колеса у Volkswagen ID.Buzz, а на третьем месте очутился Nissan Ariya.