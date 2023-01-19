Какие машины чаще всего попадают в автоломбарды

За минувший год самыми популярными автомобилями, оставленными в залог, оказались модели корейских Kia и Hyundai, американского Ford, немецкого Volkswagen и японской Toyota.

Согласно отчету сервиса CarMoney, попавшему в распоряжение «Ъ», чаще всего россияне сдавали в автоломбард Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

А вот отечественные «Лады» граждане, возжелавшие получить на руки вожделенные деньги, попросту продают. По подсчетам аналитиков, реализация вазовской машины оказывается куда более выгодной мерой, нежели сдача ее в залог.