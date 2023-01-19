Самые продаваемые грузовики на российском рынке

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Ожидаемо чаще всего грузовую технику приобретают в столичном регионе, на который приходится 14,5% от общего объема продаж по России. Впрочем, активно продаются большегрузы в Краснодарском крае (5,7%), Татарстане (5,2%), Челябинской области (4,6%), а также в Санкт-Петербурге и окраинах (4%).
Лика Затворная

Абсолютным лидером продаж в сегменте грузовых автомобилей стал КамАЗ с долей, равной 42%. Средний ценник на продукцию челнинского завода составляет 7 900 000 рублей. По информации аналитиков «Авито Авто», вторым по популярности у россиян является китайский бренд Shacman (Shaanxi), а венчает ТОП−3 белорусский МАЗ. Чуть менее востребованными оказались модели российского ГАЗ и китайского Howo.

Что касается подержанных большегрузов, то и тут самым «ходовым» признан КамАЗ с долей в 23,7% от общего предложения в сегменте. В среднем «бэушка» торгуется за 1 300 000 рублей.

Помимо прочего, в число наиболее востребованных грузовиков с пробегом вошли отечественные ГАЗ и ЗиЛ, белорусские МАЗ, а также корейские Hyundai.

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19 января 2023
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