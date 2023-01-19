Самые продаваемые грузовики на российском рынке

Абсолютным лидером продаж в сегменте грузовых автомобилей стал КамАЗ с долей, равной 42%. Средний ценник на продукцию челнинского завода составляет 7 900 000 рублей. По информации аналитиков «Авито Авто», вторым по популярности у россиян является китайский бренд Shacman (Shaanxi), а венчает ТОП−3 белорусский МАЗ. Чуть менее востребованными оказались модели российского ГАЗ и китайского Howo.

Что касается подержанных большегрузов, то и тут самым «ходовым» признан КамАЗ с долей в 23,7% от общего предложения в сегменте. В среднем «бэушка» торгуется за 1 300 000 рублей.

Помимо прочего, в число наиболее востребованных грузовиков с пробегом вошли отечественные ГАЗ и ЗиЛ, белорусские МАЗ, а также корейские Hyundai.