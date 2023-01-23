Импорт «праворулек» в Россию за 2022 год превысил продажи АВТОВАЗа

Таможня подвела итоги прошедшего года и объявила: импорт подержанных автомобилей через порт Владивосток вырос на 72% по сравнению с 2021 годом. В 2022-м через него в Россию ввезли более чем 197 000 легковушек с пробегом. Ведомство сообщает, что из них львиная доля приходится на Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Меньшинство составляют южнокорейские машины — Hyundai и Kia.

Напомним, что за прошлый год АВТОВАЗ смог реализовать у нас всего 188 645 единиц своей продукции. При том, что суммарные продажи в России не достигли даже 700 000 штук. На таком фоне масштабы импорта иностранных легковых авто позволяют говорить о нем как о более чем существенном канале поступления машин в РФ.

Заметим, что в прошлом году к нам завозились легковушки и из Казахстана.Точных данных о поставках по этому маршруту в открытом доступе нет: наши таможенные органы подобного рода статистикой пока не делились. Тем не менее можно с уверенностью говорить о десятках тысяч ТС, прибывших на отечественный рынок из этой среднеазиатской республики в 2022-ом.

Согласно прогнозам Минпромторга и ряда экспертов, в 2023 году объем российского рынка новых легковых автомобилей окажется на уровне 800 000—900 000 штук. То есть вырастет, в лучшем случае, на 200 000 единиц по сравнению с 2022-м. Это означает, что принципиально ситуация на нем не изменится и «бэушки» из-за рубежа останутся столь же востребованными, что и сейчас. Что автоматически означает еще большую интенсификацию их импорта в Россию в текущем году.