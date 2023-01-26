«Атом» против «Москвича»: какой электрокар предпочтут россияне

Уже в весной АО «Кама» планирует показать первый прототип отечественного бренда «Атом». Любопытно, что его медийное продвижение выглядит достаточно профессионально. Может быть и подход к созданию авто находится на том же уровне. Интересно и то, что этот прототип прежде всего планируют активно использовать для отработки интерфейсов взаимодействия человека и автомобиля. И только последующие полнофункциональные образцы пройдут полноценные испытания. Хотя, заметим, дорогу от прототипа до серийного образца осилит далеко не каждый производитель.

Ведь вопрос наличия производственных мощностей, а затем еще и качественного сервисного обслуживания может поставить под угрозу исчезновения даже самую продвинутую разработку. Так что сейчас «Кама» находится в активном поиске очередных инвестиций в размере 150 млн. долларов. Часть этих средств планируется потратить на приобретение простаивающей производственной площадки Ford в Набережных Челнах для организации производства полного цикла.

Хотя без привлечения импортных поставщиков комплектующих, скорее всего, не обойдется. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что на базе модульной платформы «Атом» планируется создать четыре модели электромобилей от двухдверной «Дуо» до коммерческого авто для служб доставки грузов.