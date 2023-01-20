Первые электрические кроссоверы «Москвич 3e» появились у дилеров

В данный момент инновационных автомобилей практически нет. Судя по информации издания «Российская газета», можно говорить всего лишь о трех электрокарах. Тем не менее, по словам дилеров, ассортимент расширят в ближайшее время.

Напомним, что «Москвич 3e» представляет собой доработанный китайский JAC Sehol E40X, под капотом которого трудится 193-сильный электромотор. Часто упоминаемая отдача в 68 сил взята из ОТТС, где указана не пиковая, а так называемая максимальная 30-минутная мощность. Тяговая батарея емкостью 65 кВт/ч (а не 55 кВт/ч, как у JAC) позволяет проехать без подзарядки более 400 км. Предусмотрена и система активной терморегуляции.

Оснащение богаче, чем у версий с традиционным мотором. В частности, нашлось место для столь необходимого в российских широтах обогрева кресел.

Цена начинается от 3 500 000 рублей. Чтобы забронировать автомобили, которые уже приехали к продавцам, достаточно внести предоплату 10 000 рублей.