Jaguar Land Rover ввел новые санкции против российских владельцев машин марки

Британцы объявили о прекращении сервисной поддержки российских владельцев автомобилей бренда, объяснив это санкционной политикой своей страны. И это особенно печально, поскольку в последнее время изделия компании постоянно попадают в различные антирейтинги надежности. И в соответствии с банальной логикой, идти на такой шаг — очевидная глупость, разрушающая остатки доверия к марки среди энтузиастов английского автопрома.

Впрочем, и им, наверное, не очень разумно останавливать свой выбор на авто, обладающих странным, но почему-то привлекательным сочетанием очень высокой цены, низкой надежности и посредственным (а теперь еще и недоступным) сервисом. Конечно, это не означает, что владельцы дорогих английских машин вовсе лишаться возможности их технического обслуживания. Среди клиентов этого «эксклюзивного» бренда давно наблюдается тенденция по переносу обслуживания своих алюминиевых коней на поле неофициальных сервисов.

А портал «АвтоВзгляд» напоминает, что официально Jaguar Land Rover не объявлял о своем уходе с российского рынка. Любопытно, удастся ли бренду усидеть на двух стульях, и как это скажется на его дальнейшей судьбе в нашей стране?