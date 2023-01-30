Настоящие американские автомобили приедут в Россию из Кореи

General Motors на своей родине явно не ждет для себя серьезных прорывов — из-за жесткой конкуренции. В Европе американским машинам тоже не особо рады. На китайском рынке дела идут ни шатко, ни валко, а расти-развиваться куда-то надо. Причем желательно там, где население достаточно зажиточно, чтобы платить за «настоящий американский автомобиль». В качестве одного из таких рынков GM рассматривает Южную Корею. Как это связано с российскими делами, спросите вы? Поясним. В данный момент из Кореи в Россию мощным потоком едут подержанные машины местных марок — преимущественно Hyundai и Kia.

И по масштабам ввоза в нашу страну через Владивосток подержанные «корейцы» уступают только праворульным «японцам». Причем из Кореи к нам попадают авто преимущественно под заказ: не старые, с небольшими пробегами и в хорошем состоянии. А вот подержанных авто американских моделей тут немного.

Это связано с тем, что до последнего времени тот же GM продавал здесь относительно малые объемы своей продукции (в прошлом году — около 37 000 единиц). Но ситуация изменится в самом ближайшем будущем, поскольку янки намерены резко нарастить свое присутствие на местном рынке.