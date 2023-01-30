Настоящие американские автомобили приедут в Россию из Кореи

General Motors на своей родине явно не ждет для себя серьезных прорывов — из-за жесткой конкуренции. В Европе американским машинам тоже не особо рады. На китайском рынке дела идут ни шатко, ни валко, а расти-развиваться куда-то надо. Причем желательно там, где население достаточно зажиточно, чтобы платить за «настоящий американский автомобиль». В качестве одного из таких рынков GM рассматривает Южную Корею. Как это связано с российскими делами, спросите вы? Поясним. В данный момент из Кореи в Россию мощным потоком едут подержанные машины местных марок — преимущественно Hyundai и Kia.
И по масштабам ввоза в нашу страну через Владивосток подержанные «корейцы» уступают только праворульным «японцам». Причем из Кореи к нам попадают авто преимущественно под заказ: не старые, с небольшими пробегами и в хорошем состоянии. А вот подержанных авто американских моделей тут немного.
Это связано с тем, что до последнего времени тот же GM продавал здесь относительно малые объемы своей продукции (в прошлом году — около 37 000 единиц). Но ситуация изменится в самом ближайшем будущем, поскольку янки намерены резко нарастить свое присутствие на местном рынке.
Соответственно, резко вырастет предложение заокеанских моделей на корейской «вторичке», ориентированной в том числе и на РФ. В рамках объявленного наступления на «корейском фронте», GM Korea на днях объявила о запуске на местный рынок в 2023 году сразу шести новинок. Под тремя своими брендами — Chevrolet, Cadillac и GMC.
Американцы, похоже, четко понимают: в массовом сегменте с корейскими конкурентами на их родной земле совладать вряд ли получится. Поэтому GM решил «предоставить клиентам подлинно американский опыт», — сообщает The Korea Times. Для этого американцы придумали позиционировать свои авто на Корейском полуострове в качестве брендов премиум-класса.
Среди моделей, предназначенных тамошнему потребителю, уже назван Chevrolet Trax Crossover, который собирают тут же — на заводе в Чханвоне. Кроме того, клиентами предложат электромобиль на новой фирменной платформе Ultium — Cadillac Lyriq. Что касается бренда GMC в Корее, то он намерен вломиться сюда со здоровенным чисто американским пикапом GMC Sierra. Об остальных «корейских» новинках текущего года GM пока не распространяется. Однако можете не сомневаться: большинство из них имеет все шансы приехать потом в Россию.