Почему россияне массово поехали за иномарками в Грузию

Нет в мире более проворных, заточенных на обхождение различных законов и санкций дельцов, чем «рожденные в СССР». Сама судьба готовила нас к многочисленным ограничениям, с детства обучая искать лазейки и пользоваться оговорками. Планета круглая и вертится, так что стенка с одной стороны ведет лишь к ускоренной прокладке тропы с другой. Сделки проходили даже тогда, когда государство «как бы» запрещало всеми силами, а коль у нас теперь свобода и параллельный импорт — то ручьи превратятся в реки. Причем сразу, не дожидаясь повторного приглашения.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о целых «клондайках» новых и подержанных автомобилей, где почва прощупана, и поставки уже вовсю налаживаются. В процессе изысканий мы не смогли пройти мимо очередной закавказской республики — Грузии. Машины оттуда нуждаются в таможенном очищении, а логистика обойдется дороже, чем из соседней Армении, но именно Грузия заняла довольно любопытный сегмент российского рынка подержанных авто — премиальных и эксклюзивный класс, ввозимый из США.