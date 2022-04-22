Почему россияне массово поехали за иномарками в Грузию

Нет в мире более проворных, заточенных на обхождение различных законов и санкций дельцов, чем «рожденные в СССР». Сама судьба готовила нас к многочисленным ограничениям, с детства обучая искать лазейки и пользоваться оговорками. Планета круглая и вертится, так что стенка с одной стороны ведет лишь к ускоренной прокладке тропы с другой. Сделки проходили даже тогда, когда государство «как бы» запрещало всеми силами, а коль у нас теперь свобода и параллельный импорт — то ручьи превратятся в реки. Причем сразу, не дожидаясь повторного приглашения.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о целых «клондайках» новых и подержанных автомобилей, где почва прощупана, и поставки уже вовсю налаживаются. В процессе изысканий мы не смогли пройти мимо очередной закавказской республики — Грузии. Машины оттуда нуждаются в таможенном очищении, а логистика обойдется дороже, чем из соседней Армении, но именно Грузия заняла довольно любопытный сегмент российского рынка подержанных авто — премиальных и эксклюзивный класс, ввозимый из США.
Не только плоть от плоти американские Charger и Challenger, маститые RAM и F150, дерзкие Camaro и Mustang, но и эксклюзивные модели Mercedes-Benz и BMW автовозами доставляют в центральную Россию именно из Грузии. Машины обойдутся дороже, чем традиционные б/у, но у них есть серьезные преимущества. Пробег не скручен, намотан на куда более ровных дорогах, а качество расходных материалов при обслуживании — в отличие от российских конкурентов — несравнимо выше. Еще один важный аргумент — комплектации.
Из Грузии можно привезти действительно интересный и даже уникальный автомобиль, который будет серьезно отличаться от аналогичной модели, официально реализованной в России. Цвет и строчка салона, мощность и объем двигателя, различный тюнинг и обвесы — грузинские сайты подержанных автомобилей пестрят разнообразием, которое нам сложно даже себе представить.
Объединяя все вышесказанное, можно подвести итог: из Грузии поедут дорогие автомобили в интересном исполнении и неплохом техническом состоянии. Всем желающим приобрести обновку из данного сегмента имеет смысл рассматривать, особенно с учетом цен: либо паритет с внутренним предложением, либо чуть дороже (как правило, на 100—300 тысяч рублей с учетом растаможки). Плюс логистика (перелет, бензин, еда и ночлег) в районе 100 тысяч.
Акцент — подержанная «Америка» и любопытные, адаптированные под североамериканский рынок модели европейских производителей. К слову, они, как правило, проще и надежнее аналогов, поставляемых в Россию официально. Меньше деталей и «экологии», больше срок службы.
Будем откровенны, с новыми автомобилями сейчас туго повсеместно. «Корону» пока никто не отменил, в Шанхае опять карантин, логистика, от которой зависят все без исключения заводы так и не вышла на допандемийный уровень, а новые «правила игры» выступают исключительно в роли «контрольного в голову». Очередной «исход» из России GM нужно воспринимать именно с этой точки зрения: политика — политикой, но денежки — во главе угла. Уходя — уходи, как говорится, но мостов не жги. Впрочем, жги: есть кому потушить или построить рядом новый. А мы пока на добротной «бэушке» поездим, благо, есть из чего выбрать.