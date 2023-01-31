Фото кроссовера Mazda CX−90 слили в Сеть перед самой премьерой

Целый набор фотографий, сделанных, судя по всему, во время съемок фирменного промо-ролика о Mazda CX−90, оказались в распоряжении посетителей одной из популярных за океаном интернет-платформ. Фишка в том, что официальная презентация модели должна состояться только сегодня. Среди множества выложенных в Сеть кадров оказался и полноценный снимок CX−90 в движении. Изображенный на нем кроссовер окрашен в оттенок вишневого цвета под названием Artisan Red.

Напомним, что до последнего времени сама Mazda публиковала лишь тизеры новинки. На каждом из них цвет автомобиля был именно таким. Как и предполагалось, стилистика экстерьера новинки рынка перекликается с внешностью уже известного публике ее «младшего брата» — кроссовера CX−60. Известно, что Mazda CX−90 построена на новой платформе. В салоне автомобиля, похоже, будет три ряда кресел. Базовый привод — задний. Но ожидаются и полноприводные версии. Точно известно, что помимо пока еще засекреченной гибридной силовой установки, под капотом SUV будет стоять рядная 3,3-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 340 л. с. Более подробная информация о технической начинке и опциях Mazda CX−90 ожидается позднее, после официальной презентации модели.