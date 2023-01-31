Фото кроссовера Mazda CX−90 слили в Сеть перед самой премьерой

фото Mazda
«Карьера» флагманского кроссовера Mazda CX−90 начинается с небольшого скандала. За несколько часов перед премьерой все желающие смогли ознакомиться со строжайше засекреченным внешним видом нового автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» представляет экстерьер большого японского SUV, адресованного рынку США.
Максим Строкер

Целый набор фотографий, сделанных, судя по всему, во время съемок фирменного промо-ролика о Mazda CX−90, оказались в распоряжении посетителей одной из популярных за океаном интернет-платформ. Фишка в том, что официальная презентация модели должна состояться только сегодня. Среди множества выложенных в Сеть кадров оказался и полноценный снимок CX−90 в движении. Изображенный на нем кроссовер окрашен в оттенок вишневого цвета под названием Artisan Red.

Напомним, что до последнего времени сама Mazda публиковала лишь тизеры новинки. На каждом из них цвет автомобиля был именно таким. Как и предполагалось, стилистика экстерьера новинки рынка перекликается с внешностью уже известного публике ее «младшего брата» — кроссовера CX−60. Известно, что Mazda CX−90 построена на новой платформе. В салоне автомобиля, похоже, будет три ряда кресел. Базовый привод — задний. Но ожидаются и полноприводные версии. Точно известно, что помимо пока еще засекреченной гибридной силовой установки, под капотом SUV будет стоять рядная 3,3-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 340 л. с. Более подробная информация о технической начинке и опциях Mazda CX−90 ожидается позднее, после официальной презентации модели.

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31 января 2023
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