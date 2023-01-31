«Москвич» — не соперник: АВТОВАЗ назвал китайских конкурентов в России

На вопрос, считает ли АВТОВАЗ модель возрожденного русского бренда «Москвич», созданного по лекалам китайского JAC, своим конкурентом, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин ответил однозначно: «нет».

Правда, речь в данном случае идет про автомобиль «Москвич 3», играющий в сегменте В, да еще и стоимостью под 2 000 000 рублей. После того, как продуктовую линейку пополнят модели сегментов С и D, то конкуренция с LADA окажется неизбежной, учитывая планы АВТОВАЗа выпускать автомобили этих классов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

«Мы смотрим, какие ошибки совершают конкуренты, дабы избежать их самим. Однако мы не боимся соперников — скорее, наоборот: это стимулирует. Конкуренты есть и будут всегда», — добавил Дмитрий Костромин.

Что касается активизировавшихся в России брендов из КНР, то среди них топ-менеджер ожидаемо отметил «китайскую тройку», которая, впрочем, играет в более высоком ценовом диапазоне.

«Geely уверенно наращивает производство в Белоруссии, а Haval — в Тульской области. Если говорить про долю китайцев на российском рынке, то мы считаем своим конкурентом марку Chery, которая осваивает сразу несколько сегментов, включая нишевые и даже люксовые», — рассказал в интервью порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.