Странности рынка: почему на самом деле в России резко подешевели электромобили

Пару недель назад журнал Auto.ru решил немного развеять грусть-тоску, охватившую российских автовладельцев. Основательно изучив базу объявлений, эксперты издания выяснили, что в 2022 году самым приятным образом в нашей стране изменились цены на электромобили. И это при том, что остальные машины только дорожали из-за тотального дефицита.
Чудеса статистики
Анализ листинга Auto.ru показал, что в среднем по больнице цена новых «электричек» снизилась за указанный период на 44% и составила 5 млн. рублей. Правда, тут же последовала оговорка — так произошло вовсе не из-за переписывания ценников в угоду потребителю, а по причине резкого изменения структуры рынка в пользу более дешевых моделей: наибольшая доля сегмента — 40–45% — досталась электрокарам за 3–5 миллионов.
Дальше начинаются чудеса статистики — науки, как известно, весьма лукавой. Оказывается, в России вдвое увеличилось число объявлений о продаже автомобилей на электротяге. Но в то же время интерес к покупке этого типа транспортных средств снизился: к декабрю трафик в сегменте новых машин сократился на 25% относительно января.
Как понять всю эту эквилибристику с числами? Да очень просто — речь идет исключительно о предложениях, авторы которых могут выставлять любую цену, невзирая на здравый смысл.
– Что вы такое говорите, Федосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
– Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено!
Настоящих буйных мало
Платить даже пять вместо девяти миллионов за малоизученного зверя с сомнительными эксплуатационными характеристиками наши люди, в отличие от западных соседей, не очень-то рвутся. Как верно подметили эксперты агентства «Автостат», электропривод по сравнению с бензиновым агрегатом добавляет почти 70% к цене.
Подобная картина характерна не только для нашей страны, но равно для Европы и Америки, населенных исключительно фанатами «чистого» транспорта. Спасает ситуацию по всему миру только целевое субсидирование со стороны государств. А поскольку оно производится из налогов, то это мы из нашего собственного кармана платим за удовольствие отдельных личностей публично продемонстрировать свои экологические пристрастия.
Зависимость исключительно прямая. Чем больше объем субсидий — тем выше рост продаж электромобилей. Не будет субсидий — рынок «экотранспорта» сей же час загнется. Речь, естественно, идет о тех странах, где он худо-бедно сформировался. Что касается России, то все разговоры о настоящем и будущем электромобилей внутри ее границ вызывают лишь чисто умозрительный интерес. За прошлый год наши соотечественники — как юридические, так и физические лица — приобрели по официальным каналам и пользуясь плодами параллельного импорта 2998 автомобилей.
За кого порадуемся
Чтобы понять мизерный масштаб этих продаж, достаточно заметить, что они составили всего 0,4% нашего рухнувшего в тартарары рынка. Да, все вместе взятые бренды сумели впарить наивным покупателям примерно столько электромобилей, сколько Lexus или Audi, блистательно ушедшие с нашего рынка, продали машин с двигателями внутреннего сгорания.
Адепты электротранспорта не устают восхищаться тем, что рост реальных покупок «электричек» в России за 2022 год составил целых 33%. Но в таком случае гораздо большего внимания заслуживает успех китайского бренда Exeed, реализовавшего в нашей стране 12 127 машин с ДВС, что на 353,5% выше прошлогоднего результата.