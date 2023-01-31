Странности рынка: почему на самом деле в России резко подешевели электромобили

Пару недель назад журнал Auto.ru решил немного развеять грусть-тоску, охватившую российских автовладельцев. Основательно изучив базу объявлений, эксперты издания выяснили, что в 2022 году самым приятным образом в нашей стране изменились цены на электромобили. И это при том, что остальные машины только дорожали из-за тотального дефицита.

Чудеса статистики

Анализ листинга Auto.ru показал, что в среднем по больнице цена новых «электричек» снизилась за указанный период на 44% и составила 5 млн. рублей. Правда, тут же последовала оговорка — так произошло вовсе не из-за переписывания ценников в угоду потребителю, а по причине резкого изменения структуры рынка в пользу более дешевых моделей: наибольшая доля сегмента — 40–45% — досталась электрокарам за 3–5 миллионов.

Дальше начинаются чудеса статистики — науки, как известно, весьма лукавой. Оказывается, в России вдвое увеличилось число объявлений о продаже автомобилей на электротяге. Но в то же время интерес к покупке этого типа транспортных средств снизился: к декабрю трафик в сегменте новых машин сократился на 25% относительно января.