России грозит цунами недорогих китайских автомобилей

Беззастенчивой наживе китайцев на российском авторынке может прийти конец уже в этом году. Поспособствовать этому должны экономические процессы, идущие в самой КНР. В публикации местного издания China Daily исполнительный вице-президент «Китайской ассоциации автопроизводителей» Фу Бинфэн утверждает, что в данный момент «поднебесный» экспорт автомобилей переживает взрывоподобный всплеск. И что в 2023 году зарубежные продажи их ТС должны установить новый рекорд.
Напомним, что до 2021 года автоэкспорт Китая довольно долго держался на уровне около 1 млн. экземпляров в год. Затем, по итогам 2021-ого, он подскочил вдвое, до 2 млн. А в 2022-ом экспортная статистика прибавила еще около миллиона, достигнув цифры 3,11 млн. единиц проданных за рубежом ТС. Любопытно, что 54-процентный рост в прошлом году случился на фоне минимального увеличения суммарных продаж «поднебесного» автопрома (включая внутренний рынок страны) — всего на 2,1%.
Стоит учесть, что внешнеторговые рекорды последней пары лет китайцы ставили в условиях коронавирусных локдаунов, мирового дефицита полупроводников и глобальных проблем с логистикой. Но в начале 2023-го власти КНР официально низвергли COVID−19 с пьедестала дико страшной инфекции до статуса как у какого-нибудь сезонного гриппа.
Соответственно — прощайте массовые локдауны. А на днях вдруг выяснилось, что мировой дефицит полупроводников, от которого страдала вся промышленность, включая автопром, тоже как-то неожиданно рассосался. Мировые информационные агентства трубят, что поставщики микрочипов столкнулись с падением спроса на свои изделия на 30—50%. Китайская экономическая «кастрюля», как следует разогретая отсутствием досадных ограничений и обильно заправленная дешевыми электросхемами, в этом году грозит не просто «вскипеть», а прямо-таки «сбежать»! Разбрасывая «пену» по всем мировым рынкам, включая автомобильные.
Российскому следует приготовиться. Мы — рядом. И крайне оголодали за прошедший год. «Варево» перегретого китайского автопрома сейчас очень кстати. Вот только привычный уже ассортимент поставляемых из Поднебесной автомобилей может здорово измениться. Чтобы прорваться через наши заградительные ввозные пошлины, китайцы будут вынуждены везти в РФ самый-самый «дешман», который только есть на их рынке. Что-то вроде отвратительных Chery Amulet, но в современной интерпретации.
И нашему массовому автомобильному «пиплу» придется это «хавать». Просто потому что альтернатива бюджетному «китаю» в виде новой LADA Granta за 1 млн. рублей воодушевит мало кого из россиян. Слишком уж свежи в памяти народной воспоминания о потребительских свойствах «иномарочных» Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo…