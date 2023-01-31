России грозит цунами недорогих китайских автомобилей

Беззастенчивой наживе китайцев на российском авторынке может прийти конец уже в этом году. Поспособствовать этому должны экономические процессы, идущие в самой КНР. В публикации местного издания China Daily исполнительный вице-президент «Китайской ассоциации автопроизводителей» Фу Бинфэн утверждает, что в данный момент «поднебесный» экспорт автомобилей переживает взрывоподобный всплеск. И что в 2023 году зарубежные продажи их ТС должны установить новый рекорд.

Напомним, что до 2021 года автоэкспорт Китая довольно долго держался на уровне около 1 млн. экземпляров в год. Затем, по итогам 2021-ого, он подскочил вдвое, до 2 млн. А в 2022-ом экспортная статистика прибавила еще около миллиона, достигнув цифры 3,11 млн. единиц проданных за рубежом ТС. Любопытно, что 54-процентный рост в прошлом году случился на фоне минимального увеличения суммарных продаж «поднебесного» автопрома (включая внутренний рынок страны) — всего на 2,1%.

Стоит учесть, что внешнеторговые рекорды последней пары лет китайцы ставили в условиях коронавирусных локдаунов, мирового дефицита полупроводников и глобальных проблем с логистикой. Но в начале 2023-го власти КНР официально низвергли COVID−19 с пьедестала дико страшной инфекции до статуса как у какого-нибудь сезонного гриппа.