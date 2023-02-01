25 умопомрачительных новинок, готовых «разорвать» российский авторынок, превратившийся в китайский

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Российский авторынок все больше напоминает собой китайский. Вот только не по объему колоссальных продаж, а по обилию свежеиспеченных моделей и марок родом из КНР. Впрочем, не только «поднебесные» бренды угрожают «разорвать» нашу страну своими новинками. С самыми любопытными из грядущих премьер познакомился портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Пока одни производители отсиживаются в кустах, дабы не пасть жертвами санкционного давления, другие — бегут в атаку. И самыми взбунтовавшимися из оных — не то к счастью, не то к сожалению — стоит признать китайцев. Да, похоже, ребят из Поднебесья уже не остановить. Какие только новинки не выкатывают нам азиаты.

Скажем больше: они осваивают брошенные производства, ради них строят новые заводы и даже адаптируют программы государственной поддержки. Еще чуть-чуть, и при входе в автосалон русскому человеку вместо «здравствуйте» будут говорить «нихао».

Впрочем, не Китаем единым живы будем. Активизировались и наши! Тот же АВТОВАЗ задумал такое, что диву даешься. Судите сами: новые кроссоверы, полный привод, куча свежих седанов и планы не отдать рынок России китайцам. Хотя с последними волжане и не брезгуют сотрудничать.

Во всяком случае, именно КНР поможет Волжскому автозаводу реализовать амбициозные задачи. Как это медленно, но верно вроде бы даже удается новоявленным «Москвичу», «Эволюту» и «Альфе». Что, о последней не слыхали? Тогда послушайте наш подкаст (сделать это можно здесь), и вы узнаете для себя еще много нового. Не благодарите!

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1 февраля 2023
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