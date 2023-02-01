25 умопомрачительных новинок, готовых «разорвать» российский авторынок, превратившийся в китайский

Пока одни производители отсиживаются в кустах, дабы не пасть жертвами санкционного давления, другие — бегут в атаку. И самыми взбунтовавшимися из оных — не то к счастью, не то к сожалению — стоит признать китайцев. Да, похоже, ребят из Поднебесья уже не остановить. Какие только новинки не выкатывают нам азиаты.

Скажем больше: они осваивают брошенные производства, ради них строят новые заводы и даже адаптируют программы государственной поддержки. Еще чуть-чуть, и при входе в автосалон русскому человеку вместо «здравствуйте» будут говорить «нихао».