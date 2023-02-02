10 пятилетних иномарок, которые подорожали сильнее остальных

Под стать новым трендам, все больше превращающим российский авторынок в китайский, с поделок из КНР и начнем. Так, по информации аналитиков «Авто.ру», больше всего среди авто моложе пяти лет подорожали кроссоверы Chery Tiggo 4 — на 19%, Haval F7 и F7x — на 14%, а также Chery Tiggo 7 Pro — на 13%.
Франко-русский вседорожник Renault Duster «поправился» в стоимости на 17%. Автомобиль торгуется в среднем за 1 911 000 рублей, в то время, как годом ранее его продавали на 300 000 дешевле.
Впрочем, куда стремительнее взлетели цены на премиальные модели. К примеру, флагманский Lexus LX в возрасте до пяти лет дешевле 10 000 000 рублей не найти. По сравнению с январем 2021 года внедорожник подорожал в среднем на 2 000 000 рублей (примерно на 26%). На 2,1 млн. в российской валюте «потяжелел» немецкий Mercedes-Benz GLS — фактически на 22%.
Любопытно, что любимец россиян Toyota Land Cruiser 200 поднялся в цене «всего» на 19%. Если раньше японский внедорожник приобретали со средним прайсом в 6 390 000 рублей, то теперь за рамный «вездеход» приходится «отслюнявливать» около 7 600 000 «деревянных».
А вот Lexus RX «накинул» на себя сверху 17%, отдаваясь клиентам в среднем за 5 721 000 рублей. Для сравнения: в первый месяц 2021 года автомобиль можно было купить за 4 874 000 отечественных денежных знаков.
Подорожал почти на миллион пятилетний Toyota Land Cruiser Prado, который сейчас приобрести можно по среднему ценнику в 6 218 000 рублей, что на 16% выше, чем год назад.
Что касается иномарок старше пяти, но моложе десяти лет, то их прайсы выросли на 31% — в среднем от 1 300 000 до 1 700 000 рублей. А в сегменте подержанных автомобилей в возрасте от 11 до 15 лет подорожание составило 32,6%. Средний чек составляет 863 500 рублей.