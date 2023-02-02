10 пятилетних иномарок, которые подорожали сильнее остальных

Под стать новым трендам, все больше превращающим российский авторынок в китайский, с поделок из КНР и начнем. Так, по информации аналитиков «Авто.ру», больше всего среди авто моложе пяти лет подорожали кроссоверы Chery Tiggo 4 — на 19%, Haval F7 и F7x — на 14%, а также Chery Tiggo 7 Pro — на 13%.

Франко-русский вседорожник Renault Duster «поправился» в стоимости на 17%. Автомобиль торгуется в среднем за 1 911 000 рублей, в то время, как годом ранее его продавали на 300 000 дешевле.

Впрочем, куда стремительнее взлетели цены на премиальные модели. К примеру, флагманский Lexus LX в возрасте до пяти лет дешевле 10 000 000 рублей не найти. По сравнению с январем 2021 года внедорожник подорожал в среднем на 2 000 000 рублей (примерно на 26%). На 2,1 млн. в российской валюте «потяжелел» немецкий Mercedes-Benz GLS — фактически на 22%.