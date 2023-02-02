Фотошпионы рассекретили внешность Chery Arrizo 8 для России

Необычный Chery Arrizo 8, замеченный в Китае, отличается, в первую очередь, круглыми противотуманками в переднем бампере — у седана, уже поступившего в «местную» продажу, их нет. Кроме того, обращает на себя внимание площадка для номерного знака — она другой, более широкой формы.

Что же это за машина? Вариантов несколько. Можно подумать, что Chery готовит новую комплектацию или модификацию (а мы уже знаем, что Arrizo 8 действительно должна получить «заряженную» версию). Однако наши коллеги из «Китайских автомобилей» предполагают, что замеченный на днях седан ориентирован на экспортные рынки. В таком виде он может приехать и в Россию.

Ранее представители Chery подтвердили слухи о том, что планируют вывести Arrizo 8 на отечественный рынок, хотя точных сроков пока нет — известно лишь, что это случится во втором полугодии 2023. Остается открытым и вопрос, под каким брендом бизнес-седан поступит в продажу. Ведь, например, младшая Arrizo 5 Pro (по-другому Arrizo 6), вероятнее всего, пополнит линейку Omoda, получив название S5.