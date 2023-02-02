Пробили днище навылет: производство машин в России побило антирекорд

Росстат сообщил, что выпуск легковых авто в стране за 2022 год упал до исторического минимума — 450 000 единиц. Таким образом побит антирекорд 2009-го, когда на отечественных автозаводах было произведено 597 000 легковушек. Тогда причиной провала стал мировой финансовый кризис 2008 года. Теперь к катастрофическому падению производства автомобилей в России привел исход иностранных автоконцернов с нашего рынка и последствия санкций, нарушивших логистические цепочки в автопроме. Чтобы оценить по достоинству масштаб коллапса 2022 года, скажем, что за 2021-й за ворота отечественных автопредприятий выкатились порядка 1,5 млн. легковушек.

Напомним также, что за прошлый год АВТОВАЗ собрал всего около 200 000 машин. А его программа выпуска на текущий год подразумевает увеличение производства до 400 000 единиц. В этой связи любопытно смотрятся ожидания Минпромторга на текущий год. Чиновники прогнозируют суммарный объем выпуска легковых машин и LCV в России на уровне 470 000 штук, а количество их продаж должно достичь 960 000 штук. Это при том, что в 2022 году на российском авторынке реализовано всего 680 000 легковушек.

Таким образом мы видим, что в Минпромторге не особо надеются на существенный рост выпуска автомобилей в стране — несмотря на многочисленные сообщения о запуске все новых сборочных производств китайских моделей на российской территории.