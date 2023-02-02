Все об обновленном Mercedes-Benz GLE−2023

Впрочем, незначительные изменения в дизайне все же произошли. Они затронули графику ДХО, оформление бамперов и задней оптики. Вот, собственно, и все. Зато появились новые цвета кузова, а 19-дюймовые колесные диски из легкого сплава теперь доступны уже по умолчанию.

Салон улучшений получил куда больше. Пожалуй, главным из них можно назвать рулевое колесо нового дизайна. Появились и некоторые декоративные элементы интерьера. Венчает картину модернизированная амбиентная подсветка под стать последнему Mercedes-Benz S-класса. Отдельно следует отметить посвежевшую мультимедиа-систему, научившуюся понимать голосовые команды и обновляться «по воздуху». Среди прочих «фишек» — автопилот для езды с прицепом.

А вот дальше — самое интересное. Отныне все версии с традиционными движками внутреннего сгорания дополнены 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, интегрированным в трансмиссию. На деле — это прибавка до 22 сил мощности на разгоне с места. Привод — исключительно полный, коробка передач — девять скоростей.

Стандартный GLE 350 увеличил 258-сильному «турбо» крутящий момент, который теперь составляет 400 Нм, а 3-литровый GLE 450 «разгорячился» до 381 л. с. Версия с «битурбовосьмеркой» отныне выдает 517 сил и 729 Нм момента.

Что до дизеля, то младший GLE 300d — наоборот, утратил в мощности, «опустившись» до 269 л. с. А на смену GLE 400d пришел GLE 450d, который погоняет табун из 367 «лошадей» вместо прежних 330-ти.

Примечательно, но из гаммы AMG исчез GLE 63. Зато до 560 Нм прибавил в тяге GLE 53, который еще и улучшил динамические показатели до 5 секунд с места до «сотки».