В России стартовали продажи новых старых автобусов ПАЗ

Автобусы ПАЗ среднего класса обзавелись перелицованной фронтальной частью, которая, впрочем, не сильно отличается от дореформенных вариантов. Вместо линзованной светотехники модели досталась оптика а-ля СССР, которой комплектовались машины с 1989 года. Как сообщает «Дром», в семидюймовой блок-фаре совмещен дальний и ближний свет. Что касается дизайна, то он остался на уровне образца 2014 года.

«Пазик» с бензиновым мотором ЗМЗ объемом 4,7 литра предлагается за 3,3 млн. рублей, модификация с турбированным дизелем ЯМЗ — за 3,9 млн. рублей. Есть в линейке и битопливная вариация на основе V8, способная поглощать не только бензин, но и пропан-бутан.

Между тем, на днях перезапустил производство «антисанкционных» грузовиков и челнинский КамАЗ. Автомобили серии К5 с «мордой» от Mercedes-Benz десятилетней давности получили отечественные компоненты, а также детали из дружественных стран.