В России стартовали продажи новых старых автобусов ПАЗ

фото: Андрей Михайлов, Drom
К дилерам поступили освеженные автобусы ПАЗ−3205, включая удлиненные версии с индексом 4234, которые получили ряд обновлений. Правда, «доработки» не повысили эксплуатационные характеристики модели. Скорее, наоборот.
Мирон Горин

Автобусы ПАЗ среднего класса обзавелись перелицованной фронтальной частью, которая, впрочем, не сильно отличается от дореформенных вариантов. Вместо линзованной светотехники модели досталась оптика а-ля СССР, которой комплектовались машины с 1989 года. Как сообщает «Дром», в семидюймовой блок-фаре совмещен дальний и ближний свет. Что касается дизайна, то он остался на уровне образца 2014 года.

«Пазик» с бензиновым мотором ЗМЗ объемом 4,7 литра предлагается за 3,3 млн. рублей, модификация с турбированным дизелем ЯМЗ — за 3,9 млн. рублей. Есть в линейке и битопливная вариация на основе V8, способная поглощать не только бензин, но и пропан-бутан.

Между тем, на днях перезапустил производство «антисанкционных» грузовиков и челнинский КамАЗ. Автомобили серии К5 с «мордой» от Mercedes-Benz десятилетней давности получили отечественные компоненты, а также детали из дружественных стран.

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7 февраля 2023
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