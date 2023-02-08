АВТОВАЗ запускает на заводе в Ижевске производство комплектующих

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что производство обновленной LADA Vesta NG волжане решили перенести из Ижевска в Тольятти, оставив там лишь LADA Largus, которая готовится к перезапуску, в том числе, и с электрической силовой установкой. Однако не только «Ларгус» будет собирать АВТОВАЗ в Ижевске.

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, на ижевской площадке готовится к запуску производство автомобильных компонентов.

«Мы за локализацию и развитие собственного, а главное — независимого автопрома в стране. Чтобы это был качественный продукт, который будет актуален не только на нашем рынке, но и на экспортных. На Ижевск у нас есть целый план развития на ближайшие 1,5 года. Причем не только в плане выпуска автомобилей, но и комплектующих. Но подробности вы узнаете несколько позже», — рассказал в беседе с «АвтоВзглядом» глава маркетинга и продаж LADA Дмитрий Костромин.