«Газель», берегись: Chery будет продавать в России коммерческие авто

Правда, о планах «Чери» залезть на эту поляну директор АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков высказывается довольно осторожно, хотя и не отрицает аппетитов бренда относительно машин для бизнеса:

— В представлении многих россиян, Chery — это относительно небольшая линейка седанов и кроссоверов. Но на самом деле в арсенале у нас много чего интересного, в том числе и коммерческие автомобили, — говорит топ-менеджер. — Но однозначно могу сказать, что в этом году мы вряд ли порадуем отечественных автомобилистов нашими новинками для бизнеса, поскольку требуется время, чтобы изучить потенциальный спрос и адаптировать машины для российских условий эксплуатации. Но в 2024-ом велика вероятность, что имя Chery зазвучит и в сегменте комтранса.

Шеф российского офиса марки не стал раскрывать всех карт, но уже сейчас понятно, что в числе привезенных моделей едва ли окажутся пикапы (уж больно низкий на них спрос у россиян), а вот нечто подобное VW Multivan, Citroën Jumpy или Peugeot Boxer мы вполне можем увидеть и под шильдиком Chery.