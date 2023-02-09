Почему нельзя починить по гарантии машину, ввезенную по параллельному импорту

– Сейчас все импортные авто, за исключением ввозимых непосредственно через официальные представительства китайских автомобильных компаний, лишены фирменной гарантии. Что бы по этому поводу вам ни говорили российские автоторговцы, работающие с ввезенным по параллельному импорту автотранспортом, — считает основатель онлайн-аукциона CarClick.ru Сергей Пиголкин.

Дело в том, что перед отправкой в Россию такие транспортные средства приобретают на рынках других стран. Соответственно, фирменной гарантией автопроизводителя на такое ТС можно воспользоваться лишь в той стране, где их кто-то купил в салоне местного официального дилера. Иначе говоря, для гарантийного ремонта пригнанного, скажем, из Казахстана «корейца» его российскому владельцу придется везти машину казахскому дилеру марки. «Всемирное гарантийное покрытие» до начала СВО на российских автовладельцев распространял, пожалуй, только Mercedes-Benz. С уходом немецкого бренда из нашей страны об этом сервисе можно забыть.

– В нынешних условиях российский автовладелец может требовать гарантийного ремонта лишь от автодилера, у которого он приобрел ввезенный по параллельному импорту автомобиль. И то при условии, что в договоре купли-продажи указаны какие-либо гарантийные обязательства со стороны торговца. Когда такого пункта (или соответствующего допсоглашения) не существует в природе, ни на какой гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. Как, кстати, и в случае приобретения нового автомобиля, ввезенного в Россию физлицом, — пояснил автоэксперт Сергей Бургазлиев.