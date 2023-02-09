Toyota выкатила самый большой кроссовер за всю историю марки

По информации представителей Toyota, восьмиместный Grand Highlander при полной загрузке способен вместить целых семь увесистых чемоданов, не говоря уже о всякой всячине и прочих мелочах. А со сложенными креслами автомобиль легко примет на борт 2 775 литров поклажи.

Галерка представляет собой полноценные сиденья для взрослых пассажиров, где по заверениям производителя, седоки разместятся без ущерба для комфорта. Кроме того, салон располагает отдельными USB-слотами для каждого кресла, а также 13-ю подстаканниками. Причем вторую секцию можно использовать, как трехместный диван, либо в качестве пары капитанских кресел.

По умолчанию «Гранд» оснащен мультимедийно-развлекательным комплексом с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и возможностью доступа в интернет, двумя беспроводными зарядками для смартфонов, а также обогревом всего и вся. Опционально доступна вентиляция в креслах и электропривод пятой двери.

Что касается силовой линейки, то она представлена 2,4-литровым бензиновым двигателем, а также гибридами с разной степенью форсировки — в зависимости от рынка сбыта. Самый мощный вариант развивает 367 сил. Привод — на выбор — передний или полный. О ценах будет объявлено ближе к лету 2023 года.