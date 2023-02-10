Правительство отобрало деньги у АВТОВАЗа и КамАЗа ради «запорожцев»

Минпромторг изъял 3 млрд. рублей из бюджета программы «Автокомпоненты» российского Фонда развития промышленности (ФРП). Теперь на запуск отечественных производств автозапчастей там осталось чуть более 3 млрд. Отнятые деньги планируется направить на нужды промышленности Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

В Запорожье находятся предприятия, традиционно снабжавшие комплектующими ЗАЗ. Им наверняка тоже достанется часть минпромторговских денег. Ранее грантами Минпромторга для развития проектов выпуска отечественных компонентов для автопрома пользовались АВТОВАЗ, КамАЗ, УралАЗ и ряд других компаний. Теперь им придется умерить свои планы по локализации выпуска автозапчастей.

По оценкам Минпромторга, сделанным еще в 2022 году, на локализацию выпуска необходимых российским автозаводам комплектующих сейчас требуется свыше 100 млрд. рублей. Напомним, что средства в программу ФРП «Автокомпоненты» поступают от утилизационного сбора на автомобили, оказывающиеся на российском рынке. А он стремительно сжался с 1,6 млн. реализованных единиц в 2021 году до чуть более чем 600 000 проданных легковушек в 2022-ом. Соответственно, «усохли» и поступления от утильсбора.

Программа «Автокомпоненты» подразумевает выдачу займов под 1% годовых, которые можно использовать для организации или расширения серийного производства комплектующих для автомобилей и спецтехники, сообщает «Коммерсант».

Позднее Минпромторг опроверг информацию о перераспределении средств ФРП.

— Минпромторг России не принимал окончательных решений о перераспределении финансирования в рамках действующих программ ФРП, в том числе, программы «Автокомпоненты». В случае необходимости принятия такого рода оперативных решений, средства под финансирование конкретных программ могут быть восстановлены через докапитализацию ФРП, — заявили в министерстве.