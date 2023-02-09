Опции, за которые автоконцерны сами должны доплачивать потребителям

Возьмем, к примеру, систему определения усталости водителя, которая регулярно выкидывает на приборном щитке автомобиля напоминания о том, что «рулевому» стоило бы выпить кофе. Мол, шофер потерял бдительность, переутомился и нуждается в отдыхе. На самом деле, если реально закрыть глаза, то подобная функция может и вовсе не сработать. Или — наоборот — подумать, что пилот устал, когда тот едет в динамично-хаотичном режиме. Бесполезно? Еще как. А вот если бы машина действительно сварила водителю кофейку, то цены бы ей не было.

А как вам понравится система Start-Stop, которую многие водители попросту отключают. Во-первых, она часто нервирует своим рваным циклом работы; во-вторых, не дает возможности резко «выстрелить» с места; наконец, еще и вредит здоровью. Кроме шуток — при работе двигателя с функцией Start-Stop есть риск отравиться моноокисью углерода, которым насыщены выхлопные газы. Несколько лет назад мировые автогиганты, включая Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota и Kia, разгребали по этому поводу многочисленные иски от потребителей.

Да и с сточки зрения экономии топлива, о которой поголовно кричат производители, «Старт-Стоп» — инструмент, не более, чем теоретический. Ибо реально сохранить деньги в кошельке от использования этой системы можно лишь при регулярно выдержанном интервале после остановки мотора, который составляет не менее 10 секунд. Бывает у вас такое в пробках? То-то и оно.