В Россию может приехать необычный седан Chery Arrizo 8

Судя по шпионским фото, которые разместил на своих страницах ресурс Autohome, «восьмерке» готовят гибридную версию. Она не будет заметно отличаться от других: даже пластиковые детали обвеса останутся прежними. Единственное внешнее отличие — зарядный порт на заднем левом крыле.

В салоне — также без новаций. Здесь видна пара сдвоенных 12,3-дюймовых мониторов (базовое оснащение), а также крупный центральный тоннель. Хотя, по информации китайских СМИ, комплектация гибрида должна быть богаче, чем у бензиновых версий.

Напомним, что еще во время премьеры представители компании сообщили — Chery Arrizo 8 получит инновационную силовую установку, базирующуюся базируется на 1,5-литровом наддувном моторе. Расход топлива такой «восьмерки» составит около 4 л на 100 км пути.

Скорее всего, мы увидим гибрид в России, ведь компания заявляла ранее, что привезет технологичные модели в нашу страну. Здесь они станут конкурировать, скажем, с седанами BYD.