Hyundai готовит дебют новейшего кроссовера — конкурента Kia Seltos

Кроссовер Hyundai Mufasa будет выпускаться предприятием Beijing-Hyundai. Это СП было основано в 2002 году корейской Hyundai Motor Co и китайской Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC Group).

Впервые модель официально представят в апреле текущего года на автосалоне в Шанхае. Известны габариты кузова Hyundai Mufasa: 4475х1850х1665 мм. Колесная база — 2680 мм, снаряженная масса — 1464 кг. Таким образом, новинка займет промежуточное положение в линейке Hyundai между Creta (база — 2610 мм) и Tucson (база — 2755 мм). Наиболее близким по размерам к Hyundai Mufasa станет ее «двоюродный брат» — Kia Seltos. У него практически то же расстояние между осями — 2630 мм.

Известно, что под капотом Hyundai Mufasa будет располагаться 2-литровый 160-сильный бензиновый мотор. Подробностей о типах трансмиссии автомобиля пока нет. Максимальная скорость модели заявлена на уровне 187 км/ч. В настоящее время известно о планах выпуска гибридной и электрической версий Mufasa.

Первоначально Hyundai Mufasa поступит на внутренний китайский рынок. Не исключено, что со временем мы увидим этот SUV и в салонах российских автодилеров.