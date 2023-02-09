Чем огорчит престижный Hyundai Santa Fe с пробегом

Кроссовер, на тот момент флагманский, появился в 2012 году, а в 2015-ом пережил рестайлинг. Инженеры усилили силовую структуру кузова, увеличили список опций и электронных помощников. Потому покупка обновленного SUV предпочтительнее. Но и недостатки у модели имеются.

Лакокрасочное покрытие тонкое, потому сколы образуются довольно часто. К счастью, ржавчина в этих «ранах» быстро не появляется. Не так хорош и дорожный просвет. Показатель в 185 мм низковат для «полноприводника», так что бездорожье автомобилю противопоказано.

Что касается моторов, то самый распространенный в гамме — бензиновый «атмосферник» объемом 2,4 л (171 и 175 сил). На дорестайлинговых экземплярах он славился задирами и проворачиванием вкладышей. Но позже агрегат модернизировали и эти проблемы перестали докучать владельцам. Тем не менее, к слабым местам отнесем закоксовывание дроссельного узла и течи сальников. Также быстро выходят из строя катушки зажигания и подшипник компрессора кондиционера. А шум и постукивание при работе — обычное явление.