Чем огорчит престижный Hyundai Santa Fe с пробегом

Кроссовер, на тот момент флагманский, появился в 2012 году, а в 2015-ом пережил рестайлинг. Инженеры усилили силовую структуру кузова, увеличили список опций и электронных помощников. Потому покупка обновленного SUV предпочтительнее. Но и недостатки у модели имеются.
Лакокрасочное покрытие тонкое, потому сколы образуются довольно часто. К счастью, ржавчина в этих «ранах» быстро не появляется. Не так хорош и дорожный просвет. Показатель в 185 мм низковат для «полноприводника», так что бездорожье автомобилю противопоказано.
Что касается моторов, то самый распространенный в гамме — бензиновый «атмосферник» объемом 2,4 л (171 и 175 сил). На дорестайлинговых экземплярах он славился задирами и проворачиванием вкладышей. Но позже агрегат модернизировали и эти проблемы перестали докучать владельцам. Тем не менее, к слабым местам отнесем закоксовывание дроссельного узла и течи сальников. Также быстро выходят из строя катушки зажигания и подшипник компрессора кондиционера. А шум и постукивание при работе — обычное явление.
2,2-литровому наддувному «дизелю» (197 и 200 л. с.) нужно регулярно чистить топливный насос высокого давления, дроссельную заслонку и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR. Иначе неизбежны проблемы в работе. Кроме того, двигатель любит кушать масло: 0,5 л на 100 км считается нормой. А еще у него низкий ресурс сажевого фильтра.
Шестиступенчатый гидромеханический «автомат» особых проблем не доставляет, но в нем обязательно нужно менять рабочую жидкость через каждые 40 000 км пробега. Иначе не избежать толчков при переключении передач.
А вот система полного привода слабовата. Она нужна, чтобы просто подталкивать передние колеса, когда они буксуют в снегу. Поэтому серьезный «гряземес» машине противопоказан. Тем более, что шлицевые соединения углового редуктора плохо защищены от воды и грязи. Без чистки и ухода они ржавеют. Доходит даже до замены, что больно бьет по карману.
Подвеска довольно крепкая. Здесь внимание требуют лишь ступичные подшипники, которые меняют через 70 000 км. Сайлентблоки живут примерно столько же. Но в целом, Hyundai Santa Fe не разочарует, хотя, повторимся, лучше брать рестайлинговые экземпляры. Они менее проблемны.