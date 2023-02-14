Китайцы запатентовали в России Geely Atlas нового поколения

Первыми на изображения нового поколения Geely Atlas в базе Роспатента наткнулись наши коллеги из издания «Автоновости дня». Автомобиль обзавелся массивной решеткой радиатора, новой светотехникой, а также переосмысленными бамперами, а-ля спортивным молдингом и претендующим на премиальность салон.

Интерьер щеголяет 13,2-дюймовым тачпадом мультимедиа, интерактивным щитком приборов, креслами с подогревом и вентиляцией, а также аудиокомплексом премиального уровня.

Габариты Geely Atlas свежей итерации отныне составляют 4670×1900×1705 мм. До 2777 мм вытянулась и колесная база. В общем, вопросов к недостатку места в салоне точно не возникнет.

Что касается техники, то под капотом обосновался четырехцилиндровый турбомотор мощностью 181 л. с., но если этого вам покажется мало, то найдется и более производительный агрегат, выдающий 218 сил. Имеется и гибрид, который, впрочем, до России наверняка не доедет.

Относительно сроков выхода новинки на рынок информации пока, увы, нет.