3 новые автомобильные марки, которые официально появятся в России

Справедливости ради стоит отметить, что среди новичков будут исключительно китайские автостроители. Впрочем, нашему брату уже не привыкать. И самым «громким» из них окажется неприлично премиальный бренд Hongqi.

Российский офис уже начал подбор кадров в команду новоиспеченного «люкса» из КНР. И если кто-то не в курсе, то уточним, что у себя на родине изделия этой марки перевозят первых лиц государства. У нас же, судя по всему, автомобили, часть из которых чисто электрические, найдут свое место в гаражах у олигархов.

Да, цены на ультрапремиальные модели — буквально космические. Впрочем, «понтов» ради и забавы для потратить на суперновинку много миллионов рублей — дело для богатой аудитории вполне обыденное. Скупают же у нас никому массово не нужные Tesla. Чем Китай хуже? Если не лучше… Россиянам предложат пару мощно нашпигованных кроссоверов и столько же седанов. Что, уже побежали занимать очередь?