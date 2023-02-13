3 новые автомобильные марки, которые официально появятся в России

Фото производителя
Пока «серыми» партиями нашу страну заваливают негарантийными автомобилями различных марок, кое-кто планирует выйти на российский рынок и вполне официальным путем. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие новые марки появятся у нас в самое ближайшее время.
Мирон Горин

Справедливости ради стоит отметить, что среди новичков будут исключительно китайские автостроители. Впрочем, нашему брату уже не привыкать. И самым «громким» из них окажется неприлично премиальный бренд Hongqi.

Российский офис уже начал подбор кадров в команду новоиспеченного «люкса» из КНР. И если кто-то не в курсе, то уточним, что у себя на родине изделия этой марки перевозят первых лиц государства. У нас же, судя по всему, автомобили, часть из которых чисто электрические, найдут свое место в гаражах у олигархов.

Да, цены на ультрапремиальные модели — буквально космические. Впрочем, «понтов» ради и забавы для потратить на суперновинку много миллионов рублей — дело для богатой аудитории вполне обыденное. Скупают же у нас никому массово не нужные Tesla. Чем Китай хуже? Если не лучше… Россиянам предложат пару мощно нашпигованных кроссоверов и столько же седанов. Что, уже побежали занимать очередь?

  • Фото производителя
  • Фото производителя

Для тех, кто мечтает о «Хунцы», но согласен и на что-то попроще, ожидается дебют суббренда Chery под названием Jetour. Китайцы уже объявили о намерениях покорить внешние рынки, включая Россию. В арсенале производителя несколько кроссоверов, включая «гибриды», а также самый настоящий рамный внедорожник, который после бегства Toyota из нашей страны может переманить на себя поклонников легендарных «Крузаков». Главное, чтобы у нас вновь не повысились ставки по кредитам.

Для самой, что ни на есть «бюджетной» аудитории готовится запуск бренда Livan. Это знакомый россиянам Lifan, только под флагом Geely и много приличнее. Причем, как по качеству сборки, так и по обилию внедренных технологий. Первая ласточка в лице кроссовера Х3 PRO уже «полетела» на сертификацию в нашей стране. Дальше — больше.

И если на домашнем рынке китайцы предлагают модели Livan с электрическими силовыми установками, то нам предложат авто с «приземленными» движками внутреннего сгорания. Причем по доступной цене. Правда, никаких других подробностей пока, увы, не сообщается.

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13 февраля 2023
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