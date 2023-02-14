Минпромторг исключил возможность поставок иранских легковушек в Россию

– Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории РФ является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов, — сообщили в министерстве.

Напомним, в начале февраля текущего года стали известно, что белорусская компания «Лаки Кэренси» стала официальным дистрибьютором иранского автопроизводителя Saipa. Она будет представлять иранский автобренд как на родине, так и в России. Saipa планирует запуститься на рынках Таможенного союза с тремя моделями: Quick, Saina и Shahin. В данный момент идет процесс их сертификации.

Ранее российский посол в Тегеране Алексей Дедов сообщил о старте поставок продукции иранского автопрома на отечественный рынок.

— В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro входит поставка 2000 автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года. Компания Saipa также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 000 машин, — сообщил он РИА Новости.