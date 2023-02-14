Обновленный Kia Cerato поступил в продажу

Производство Kia Cerato, как и остальных моделей корейского бренда, прекратилось на калининградском «Автоторе» еще минувшей осенью. Одни дилеры распродают остатки, другие — те, у кого склады уже опустели — поставляют единичные машины из Казахстана. Но не исключено, что в скором времени они начнут возить седаны и из Китая. А почему бы и нет? Машины для КНР отличаются от «наших» — можно и попробовать.

Помимо внешних особенностей, есть и технические. Так, обновленный Kia K3 на старте продаж предлагается в двух модификациях: с 1,5-литровым атмосферником на 115 сил и вариатором, а также 140-сильным турбодвижком на 1,4 литра и семиступенчатым «роботом». «Российский» же Cerato, напомним, располагает моторами на 128 и 150 сил, шестискоростными «механикой» и «автоматом».

За посвежевший Kia K3 в простейшем исполнении китайские дилеры просят немногим больше 1,2 млн. рублей в пересчете на российскую валюту. Естественно, если седан появится и в отечественных автосалонах, мы таких цен не увидим. Во-первых, потому что «серые» торговцы обычно везут более дорогие комплектации (а это уже от 1,6 млн. целковых). А во-вторых, никто не отменял пошлины и наценки.