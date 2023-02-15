Где уже в марте россияне смогут купить седан Kaiyi E5

Выступая на форуме ForAuto−2023, где побывали и корреспонденты портала «АвтоВзгляд», официальный представитель Kaiyi Дмитрий Иванов сообщил, что все идет по плану, и старт продаж седана E5 состоится в марте. Пока же компания обрабатывает заявки от потенциальных дилеров. В первую очередь автосалоны нового бренда откроются в Москве и Санкт-Петербурге, во вторую — в городах-миллионниках и только потом — во всех остальных.

В подробности о других новинках г-н Иванов вдаваться не стал, а лишь подтвердил, что до конца 2023 года состоится еще несколько запусков. Очевидно, он имел в виду кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun — информация о них уже давно опубликована на официальном сайте бренда. А других автомобилей у «Каи» (так произносится название бренда) пока и нет.

Ничего представитель марки не сказал и о ценах Kaiyi E5 — прайс-листы, вероятно, опубликуют в самый последний момент. Но, напомним, ранее старший вице-президент «Автотор-Холдинг» Евгений Петухов говорил, что стоимость седана может быть ниже миллиона рублей. Правда, это — с учетом всевозможных госпрограмм. Тех самых, что в России уже не действуют, потому что скромный бюджет исчерпался.