Осетрина третьей свежести: почему Haval H6 окончательно «протух» для России

Среднеразмерный кроссовер H6 появился в нашей стране в 2015 году и до 2020-го оставался бестселлером бренда. Скажем, в 2019-ом на него пришлось больше половины спроса. Но поставки прекратили, потому как локализованная в Туле модель F7 получилась дешевле. Внутренним каннибализмом китайцы явно не хотели заниматься, вот и перетряхнули свою линейку. Кстати, уже на тот момент H6 был далеко не новым. В Китае он пережил смену поколений, а у нас продавали «старичка».
Теперь снова поползли слухи о пришествии H6 на наш рынок. Ну а как же: третье поколение «кросса» представили в Казахстане, и дилеры уже привезли несколько экземпляров по параллельному импорту. Подогрели разговоры о скором запуске и сами китайцы — опросами в социальных сетях (об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь). Но что же это было? Скрытое подтверждение предположений или примитивный трюк для вовлечения аудитории?
ПИРАНЬЯ-КЛУБ
Технически Haval H6 — родственник Dargo, но с кардинально иным дизайном кузова. Он длиннее на ничтожные 32 мм, хотя колесная база такая же — 2738 мм. То есть «шестерка» может составить конкуренцию как «Дарго», так и F7/F7x. Очевидно, этого маркетологи бренда и боятся.
Если говорить про другие марки, то выделим Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и Changan CS75 — оппонентов набирается немало. Добавим модели, которые можно встретить как в автосалонах, так и на вторичном рынке — Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq. И получим результат — Haval H6 попадает в пиранья-клуб, где ее просто сожрут.
СЛАБЫЕ МЕСТА
Едем дальше. У потенциальной «новинки» есть полный привод, но только в топовой комплектации и только с 2-литровым мотором (204 л. с.) и семиступенчатым «роботом». Машины с младшим 1,5-литровым агрегатом (150 л. с.) — моноприводные. Тут минимум отличий от Chery Tiggo 7 Pro. При этом в «семерке» работает вариатор, а он лучше переносит пробочный городской трафик, чем роботизированная коробка передач.
Кстати, «шестерку» со всеми ведущими по бездорожью лучше не пускать. Клиренс всего 190 мм, геометрическая проходимость явно уступает Dargo, да и муфта не любит долгих пробуксовок. Сколько минусов мы уже насчитали?
Что касается моторов, то они оба наддувные, то есть нагруженные. Поэтому нужно не допускать перегрева, иначе их можно легко «угробить». В задней подвеске применили многорычажную схему. И помню, раньше H6 критиковали за излишнюю мягкость и пробои — как бы это не передалось по наследству.
ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Исходя из описанного выше, предположим: если представительство и привезет «шестерку» к нам, то ее ждет провал. Только вряд ли, конечно, ее привезут. Портал «АвтоВзгляд», кстати, обратился с вопросом о планах компании на H6, но российский офис бренда в свойственной ему манере наше обращение проигнорировал.
А почему вряд ли третье поколение поступит в шоу-румы? Да потому что в запуске этой модели нет никакого смысла. Дело в том, что Haval уже готовит к премьере кроссовер четвертой генерации — накануне в интернете появились фотографии машины с необычной внешностью. Так что куда логичнее будет подождать и привезти в Россию его. С другой стороны, политика Haval никогда не отличалась логичностью…