Осетрина третьей свежести: почему Haval H6 окончательно «протух» для России

Среднеразмерный кроссовер H6 появился в нашей стране в 2015 году и до 2020-го оставался бестселлером бренда. Скажем, в 2019-ом на него пришлось больше половины спроса. Но поставки прекратили, потому как локализованная в Туле модель F7 получилась дешевле. Внутренним каннибализмом китайцы явно не хотели заниматься, вот и перетряхнули свою линейку. Кстати, уже на тот момент H6 был далеко не новым. В Китае он пережил смену поколений, а у нас продавали «старичка».

Теперь снова поползли слухи о пришествии H6 на наш рынок. Ну а как же: третье поколение «кросса» представили в Казахстане, и дилеры уже привезли несколько экземпляров по параллельному импорту. Подогрели разговоры о скором запуске и сами китайцы — опросами в социальных сетях (об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь). Но что же это было? Скрытое подтверждение предположений или примитивный трюк для вовлечения аудитории?

ПИРАНЬЯ-КЛУБ

Технически Haval H6 — родственник Dargo, но с кардинально иным дизайном кузова. Он длиннее на ничтожные 32 мм, хотя колесная база такая же — 2738 мм. То есть «шестерка» может составить конкуренцию как «Дарго», так и F7/F7x. Очевидно, этого маркетологи бренда и боятся.

Если говорить про другие марки, то выделим Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и Changan CS75 — оппонентов набирается немало. Добавим модели, которые можно встретить как в автосалонах, так и на вторичном рынке — Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq. И получим результат — Haval H6 попадает в пиранья-клуб, где ее просто сожрут.