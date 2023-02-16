Автостроителей в России вновь обяжут устанавливать в машины ABS и моторы «Евро−2»

​Во всяком случае, на это намекает презентация доработок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». По информации Gazeta.ru, требования могут быть утверждены постановлением правительства, став обязательными для автостроителей с 1 ноября 2023 года.

Сейчас, напомним, действуют упрощенные требования к производству транспортных средств, разрешающие выпускать их без ABS, ESP, а также подушек безопасности и с двигателями любого экологического класса, начиная с «Евро−0».

Между тем, стало известно, что 21 февраля Президент Владимир Путин может сообщить населению кое-что крайне важное. В частности, для российского автопрома. Подробнее — здесь.