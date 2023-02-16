Почему у кроссоверов Toyota и Subaru могут прямо на ходу отваливаться колеса

Речь идет о новейших кроссоверах Toyota BZ4X и Subaru Solterra, ставшие плодами совместной разработки двух автоконцернов. Это первые электрические SUV обеих марок, построенные на единой платформе.

До России эти автомобили пока не доехали. И не потому, что у них уже оторвались колеса. Японцы подчистили рынок, спешно устроив отзывную кампанию, дабы исключить риск возникновения аварийных ситуаций. Причем решить проблему инженеры пока так и не смогли.

Под сервисную акцию попали около шести тысяч электрокроссоверов, а владельцам «Тойоты» предложили даже вернуть за машины деньги. Впрочем, мы не сомневаемся, что вскоре дефект будет нивелирован. Однако репутационные издержки, увы, окажутся неизбежными.