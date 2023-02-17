Серийное производство электрокаров E-Neva начнут в 2026 году

Оборонщики представили инновационную электрическую платформу в августе 2021 года. А в декабре сообщили о планах создания на этой «тележке» кроссовера E-Neva мощностью 435 л. с. Теперь же стали известны подробности о запуске модели в серию — это произойдет в конце 2026 года. По словам директора Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова, которого цитирует ТАСС, выпускать будут примерно 55 000—65 000 машин в год.

Сейчас совместно с Минпромторгом идет поиск площадки, где начнут производить российский SUV. Ряд СМИ пишет, что автомобили встанут на конвейер где-то под Санкт-Петербургом, на что намекает и название электромобиля. Хотя ранее главным исполнителем был заявлен Обуховский завод, который специализируется на изготовлении командных пунктов для РВСН.

ТАСС также сообщал, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает в ближайшие несколько месяцев найти индустриальных партнеров для реализации данного проекта. Такими темпами через 3 года мы сможем увидеть лишь опытные партии «электрички». Да и то, пока непонятно, сколько машины будут стоить и смогут ли они потягаться с «китайцами» и американской «Теслой».