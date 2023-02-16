Будет движуха: российский Comtrans рвет санкции в клочья

Если на обычный автосалон люди приходят просто посмотреть красивые машины, то в экспозиции коммерческой техники граждане ищут себе орудие труда. То есть грузовик, на котором станут зарабатывать. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной предстоящему «Комтрансу». Кстати, он в первый раз пройдет на территории «Экспоцентра».

Уже сейчас организаторы дали понять, что выставка будет богатой. Сюда могут привезти и крупногабаритные тяжеловозы: для этого в их распоряжении имеется полный комплекс логистических услуг, включая собственный таможенный пост. Ориентируясь на прошедшее мероприятие «Продэкспо», где были представлены компании из 35 стран, можно сказать, что интерес к российскому рынку не ослаб.

Кстати, вопрос про логистику задал представитель белорусского МАЗа. Из этого можно сделать вывод, что мы увидим тяжелый грузовик МАЗ−65262L с колесной формулой 8х8. Такие машины разрабатывают многие известные компании в качестве замены традиционным карьерным самосвалам. У них мощные двигатели, высокие рамы и крепкие шасси.