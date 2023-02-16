Будет движуха: российский Comtrans рвет санкции в клочья

Если на обычный автосалон люди приходят просто посмотреть красивые машины, то в экспозиции коммерческой техники граждане ищут себе орудие труда. То есть грузовик, на котором станут зарабатывать. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной предстоящему «Комтрансу». Кстати, он в первый раз пройдет на территории «Экспоцентра».
Уже сейчас организаторы дали понять, что выставка будет богатой. Сюда могут привезти и крупногабаритные тяжеловозы: для этого в их распоряжении имеется полный комплекс логистических услуг, включая собственный таможенный пост. Ориентируясь на прошедшее мероприятие «Продэкспо», где были представлены компании из 35 стран, можно сказать, что интерес к российскому рынку не ослаб.
Кстати, вопрос про логистику задал представитель белорусского МАЗа. Из этого можно сделать вывод, что мы увидим тяжелый грузовик МАЗ−65262L с колесной формулой 8х8. Такие машины разрабатывают многие известные компании в качестве замены традиционным карьерным самосвалам. У них мощные двигатели, высокие рамы и крепкие шасси.
Ждем много новинок и из Китая. Прежде всего — от Shacman, который по итогам прошлого года обогнал по лизинговым продажам не кого-нибудь, а КамАЗ. Вероятно, на площадке увидим Sitrak C7H и FAW CA3310.
Будут перспективные разработки и от ФГУП «НАМИ», а также различных российских учебных заведений, ведь отечественные производители очень плотно с ними работают. Тут можно говорить о электромобилях, предназначенных для коммунального хозяйства. Один из них ранее демонстрировал «Московский Политех». Возможно, покажут и разработки на водородных топливных элементах.
Наконец, в любом «Комтрансе» участвуют производители запчастей. Если в начале прошлого года с поставками расходников наблюдались трудности, то сейчас все иначе. Как рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, логистические цепочки налажены и дефицита нет.
Что касается Ирана, то в сегменте тяжелой техники он не игрок. Можно лишь надеяться на те компании, что занимаются выпуском отдельных узлов и компонентов. В общем, пока картина не такая уж грустная. Надеемся, что до сентября никакие передряги ее не омрачат.