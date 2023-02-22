Bentley поставила крест на могучем W12

Последним автомобилем, укомплектованным могучим 12-цилиндровым мотором, стало спортивное купе Bentley Mulliner Batur.

Благодаря доработанным турбонагнетателям, новым интеркулерам и системе впрыска, с шести литров объема инженерам удалось снять 740 сил мощности. Разумеется, поколдовали специалисты и над блоком управления двигателем. Короче говоря, «везет» такой агрегат быстро, громко и задорно. Хотя еще чуть-чуть, и от него нам останутся лишь воспоминания…

Что же в последующем будут устанавливать в свои автомобили британцы? Судя по всему, на смену злейшему W12 придут менее производительные V6 и V8, да и те будут трудиться в компании с гибридами. В общем, не эволюция, а деградация.